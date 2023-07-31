Galatasaray, SOCAR ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray Kulübü'nün enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk anlaşması Rams Park'ta düzenlenen törenle imzalandı.
Haber Merkezi
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Galatasaray Kulübü'nün enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk anlaşması Rams Park'ta düzenlenen törenle imzalandı.
İmza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ile futbolcular Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira katıldı.