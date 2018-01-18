Galatasaray 'sol bek'ini Ankara'da buldu

18 Ocak 2018

Sol bek açığını doldurmak isteyen Galatasaray'ın rotasını Ankara'ya çevirdi.

NTVSpor'da yer alan habere göre sarı kırmızılıların bu konuda Gençlerbirliği’nin sol beki Uğur Çiftçi ile görüştüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılı ekip Uğur'u 500 bin euro karşılığında renklerine bağlamak amacında.

Bu sezon 15 lig, 4 kupa olmak üzere 19 maça çıkan Uğur Çiftçi 1 gol 1 asist ile oynadı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen uğur, 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig'de forma giyiyor.