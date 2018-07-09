Galatasaray transferi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Henry Chukwuemeka Onyekuru transferini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Everton'da forma giyen Henry Chukwuemeka Onyekuru transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ile transfer görüşmeleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
En genç oyuncu seçildi
Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.