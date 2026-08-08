Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç saati...
Galatasaray, Villareal ile bir hazırlık maçına çıkıyor. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Aslan seyircisi önünde galibiyet almak istiyor. Mücadele öncesi sıkça gelen soru "Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
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Sarı-kırmızılı renklere gönün veren taraftar Villareal maçı için nefesini tuttu. Futbolcuların performansı merak edilirken futbolseverler mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Villareal maçı bilgileri...
Galatasaray - Villareal hazırlık maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray ilk lig maçını ise Çorumspor ile 14 Ağustos saat 21.30'da oynayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ