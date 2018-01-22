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Galatasaray'a 16 Şubat'a kadar ek süre

Galatasaray'Sportif'in 6 aylık finansal raporları için 16 Şubat'a kadar ek süre verildi.

Galatasaray'a 16 Şubat'a kadar ek süre
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Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Galatasaray Sportif AŞ'nin 6 aylık finansal raporları için 16 Şubat'a kadar ek süre verildiği belirtildi.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:   

"Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.     -Galatasaray Sportif A.Ş. (01.06.2017-30.11.2017 (2017/6 Aylık) dönemi Finansal Raporları için 16.02.2018 (dahil) tarihine kadar) "

Galatasaray

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