Galatasaray'a 16 Şubat'a kadar ek süre

22 Ocak 2018

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Galatasaray Sportif AŞ'nin 6 aylık finansal raporları için 16 Şubat'a kadar ek süre verildiği belirtildi.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır. -Galatasaray Sportif A.Ş. (01.06.2017-30.11.2017 (2017/6 Aylık) dönemi Finansal Raporları için 16.02.2018 (dahil) tarihine kadar) "