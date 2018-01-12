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Galatasaray'a 200 milyon liralık gelir

Galatasaray ve Turkcell arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla sarı kırmızılı kulübün 200 milyon TL gelir elde edebileceği ifade edildi.

Galatasaray'a 200 milyon liralık gelir
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Turkcell gelir anlaşma Galatasaray iş birliği

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