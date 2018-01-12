Galatasaray'a 200 milyon liralık gelir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Turkcell ile yapılan iş birliği toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftarların tek çatı altında buluşacağını ifade eden Özbek, "Sarı, Kırmızı ve Şampiyon paketlerinden birini alarak kulübümüze destek olmalarını bekliyoruz. Bu çatının altına gelmek, Galatasaray'ı anında birebir yaşamak ile aynı şey. Bu Galatasaray'ın özlediği bir şey. Bu anonim bir çıkış projesi. Herkes bir şey deniyor, bir şey yapıyor. Buradaki amaç taraftarı ve camiayı bütünleştirmek" dedi.,

Ortaklığı, "Galatasaray'a yüksek seviyede gelir projesi" olarak değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da, "150, 200 milyon rakamlarına ulaşabiliriz. Bu projeyi başarıya götürmek zorundayız. Başarılı olduktan sonra her Galatasaraylı'nın 'Ben de o projenin içerisindeyim' deme hakkı var. Galatasaray'a bu proje finansal anlamda büyük destek verecek" şeklinde konuştu.