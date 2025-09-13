Galatasaray'da 3 değişiklik: Barış Alper Yılmaz kadroda mı?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Eyüp karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Mario Lemina ve Victor Osimhen'in yerine Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, ilk maçında 11'de

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır ile Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, ilk kez kadroda yer aldı. Okan Buruk, Uğurcan ve İlkay'a 11'de görev verdi.

Mauro Icardi, 310 gün sonra 11'de başladı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor müsabakasına 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham ile İstanbul'da oynadıkları müsabakada sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezonki Fatih Karagümrük mücadelesiyle sahalara dönmüştü. 32 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçıyla 310 sonra 11'de başladı.

Barış Alper Yılmaz kadroda

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz'ın bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Okan Buruk, 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almamıştı. Transferle ilgili konuların sona ermesinin ardından Barış Alper, Eyüpspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde 25 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırırken, Barış Alper Yılmaz da onların bulunduğu alana gitti. Taraftarlar, Barış Alper için 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratları yaptı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.

Nijerya Milli Takımı'nın, Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan ve ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Victor Osimhen kadroda yer almadı.

Taraftarlardan yeni transferlere yoğun ilgi

Galatasaray taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırlarken, yeni transferler Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan'a ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan taraftarlar, bu sezon Eyüpspor'a transfer olan sarı-kırmızılı eski futbolcu Kerem Demirbay'ı da tribüne çağırdı.

'Nefret yok, futbol var' pankartı ile sahaya çıkıldı

Kulüpler Birliği Vakfı, futbolda artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm paydaşları sporun ruhuna yakışır şekilde sorumlu davranmaya davet etmişti. İki takım futbolcuları da seremoniye 'Nefret yok, futbol var' pankartıyla çıktı.