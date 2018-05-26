Galatasaray'da başkan değişmedi
Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda 2062 oya ulaşan Mustafa Cengiz, son 4 sandık öncesi başkan seçilmeyi garantiledi.
Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda 2062 oya ulaşan Mustafa Cengiz, son 4 sandık öncesi başkan seçilmeyi garantiledi.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan 16. sandıktan Mustafa Cengiz'e 144, Dursun Özbek'e 55, Ozan Korkut'a 38 ve Ali Fatinoğlu'na 11 oy çıktığı duyuruldu.
Toplam 248 oyun kullanıldığı sandıkta tüm oylar geçerli sayıldı.
Açılan 16 sandık sonunda Mustafa Cengiz 2062 oya ulaşırken, Dursun Özbek 1011, Ozan Korkut 541 ve Ali Fatinoğlu ise 177 oy topladı.
Kaynak: AA