ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Galatasaray'da danışmanların görevine son verildi

Galatasaray'da danışmanların görevine son verildi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlarındaki resmi danışmanların görevlerine son verdi.

Galatasaray'da danışmanların görevine son verildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Galatasaray, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlarındaki resmi danışmanların görevlerine son verildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki resmi danışman kadrolarını iptal etmiştir. Yönetim, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray camiasının değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Son dakika Galatasaray

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.