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Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı. Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı

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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir ise tedavilerinin ardından özel program dahilinde düz koşulara başladılar.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Derbide Galatasaray taraftarı olmayacakDerbide Galatasaray taraftarı olmayacakSpor

 

Derbide Galatasaray taraftarı olmayacak

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Derbide Galatasaray taraftarı olmayacak
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