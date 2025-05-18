Galatasaray’da gözler 5. yıldızda: Şampiyonluk için 1 puan yeterli

Süper Lig’de bitime iki hafta kala Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda şampiyon olacak Galatasaray, 25. zaferiyle formasına 5. yıldızı takmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine iki hafta kala 2024–2025 sezonu şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

Galatasaray, 33 maç sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 86 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yakın.

Formada 5. yıldız hedefi

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşması halinde 25. kez ipi göğüsleyerek 5. yıldızı formaya takan ilk kulüp olacak. Halihazırda 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek kulüp olan sarı-kırmızılılar, bu unvanı da sürdürmek istiyor.

Buruk’un kariyerinde 11. şampiyonluk hedefi

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın başında üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü lig şampiyonluğuna ulaşma peşinde. Futbolculuk kariyerinde 7 lig şampiyonluğu bulunan Buruk, bu sezon şampiyon olması halinde toplam 11 kez şampiyonluk sevinci yaşamış olacak.

Buruk, böylece Süper Lig tarihinde üç sezon üst üste şampiyon olan 4. teknik direktör unvanını da elde edecek.

Kupada şampiyon, ligde son adım

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını kaldırdı. Kayserispor karşılaşmasında alınacak 1 puanla sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor.

Son 8 maç galibiyetle kapandı

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 8 resmi maçı da kazandı. Bu periyotta rakip fileleri 25 kez havalandıran ekip, yalnızca 4 gol yedi. Özellikle iç saha performansı dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park’ta çıktığı 16 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi (13 galibiyet, 3 beraberlik).

Müsabaka kapalı gişe, takım tam kadro

Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray taraftarı, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali nedeniyle biletleri kısa sürede tüketti. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11

Okan Buruk’un Kayserispor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Muslera, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sallai, Torreira, Lemina, Yunus, Barış Alper, Sara, Osimhen.