Galatasaray’da Göztepe maçı öncesi orta saha krizi!

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesi beklenmedik gelişmeler yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aldığı galibiyetlerle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’deki zorlu sınav öncesinde orta sahada büyük bir eksik listesiyle karşı karşıya.

MR’ı çekilen İlkay Gündoğan’ın sağ arka adalesinde kanama tespit edildi. İlk başta 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen yıldız futbolcunun, yapılan son kontrollerin ardından 1 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Torreira ülkesinde, orta saha Lemina–Sara ikilisine emanet

İlkay’ın yanı sıra Lucas Torreira da babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gitti. Uruguaylı orta saha oyuncusu da Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Bu iki önemli eksik nedeniyle teknik heyet, orta sahada Lemina–Sara ikilisine görev verecek.

Yarın oynanacak maçta bu ikilinin önünde Yunus, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Sane, ileri uçta ise Osimhen’in forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.