Galatasaray'da 'Grey Weekend' zamanı
Galatasaray'da Yellow Friday etkinliğinin ardından bu kez de Grey Weekend etkinliği başlatıldı. Kampanya çerçevesinde 21. şampiyonluğa ithafen alınacak ikinci ürünlerde yüzde 21 indirim uygulanacak.
Galatasaray büyük ses getiren Yellow Friday (Sarı Cuma) kampanyasından sonra bugün başlayacak ve 3 gün sürecek yeni bir kampanyaya imza atıyor.
Seçimi gri oy pusulası ile kazanan Mustafa Cengiz başkanlığındaki sarı kırmızılı yönetim taraftarın desteğini fırsata çeviriyor.
GS Store mağazalarında 'Grey Weekend (Gri Hafta Sonu)' adlı yeni bir kampanya başlıyor.
Pazar akşamı sona erecek bu kampanya çerçevesinde 21. şampiyonluğa ithafen alınacak ikinci ürünlerde yüzde 21 indirim uygulanacak.
Sarı kırmızılı takım Grey Weekend kampanyası ile 210 bin adet ürün satışı hedefliyor.