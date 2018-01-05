Galatasaray'da ikinci yarı kombineleri satışta
Galatasaray'da ligin ikinci yarısının kombineleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Galatasaray'da 2017-2018 sezonunun ikinci yarısının kombineleri satışa çıktı.
500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan kombineler passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış gişelerinden alınabiliyor.
Ayrıca sarı-kırmızılı de kulüp kombine alan taraftarlarına 2018-2019 sezonu için kombine yenileme indirimi yapacağını da duyurdu.