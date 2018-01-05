ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Galatasaray'da ikinci yarı kombineleri satışta

Galatasaray'da ikinci yarı kombineleri satışta

Galatasaray'da ligin ikinci yarısının kombineleri 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Galatasaray'da ikinci yarı kombineleri satışta
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Galatasaray'da 2017-2018 sezonunun ikinci yarısının kombineleri satışa çıktı. 

500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan kombineler passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış gişelerinden alınabiliyor.

Ayrıca sarı-kırmızılı de kulüp kombine alan taraftarlarına 2018-2019 sezonu için kombine yenileme indirimi yapacağını da duyurdu.

Galatasaray fatih terim maç bilet süper lig futbol kombine

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.