Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
Sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor ile 1 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 Şubat Perşembe günü Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı oyuncuların, salonda kuvvet çalışması yaptıkları bildirildi.
Ardından dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcuların, çift kale taktik maçla idmanı tamamladıkları ifade edildi.
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA