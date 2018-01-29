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Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor ile 1 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 Şubat Perşembe günü Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı oyuncuların, salonda kuvvet çalışması yaptıkları bildirildi.

Ardından dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcuların, çift kale taktik maçla idmanı tamamladıkları ifade edildi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Ziraat Türkiye Kupası ZTK Galatasaray

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