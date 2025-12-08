Galatasaray’da Monaco maçı öncesi üç önemli eksik: Lemina, Kaan Ayhan ve Singo yok

Kulüp Doktoru Yener İnce, yoğun fikstür ve sakatlıklar nedeniyle Monaco maçında Lemina, Kaan Ayhan ve Singo’nun kadroda olmayacağını açıkladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan İnce, son dönemde yaşanan yoğun fikstür ve sakatlıklar nedeniyle rotasyonun zorunlu hale geldiğini belirtti.

İnce, “3 günde 1 maç oynuyoruz. Çok sıkışık bir takvimde elimizdeki oyuncu havuzunu en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Milli takımlardan 4 oyuncu sakat döndü. Üstüne defansif bölgede 3 oyuncumuz uzun süredir cezalı. Bu nedenle bazı futbolcularımızı normalde riske etmememiz gerekirken mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz” ifadesini kullandı.

Kazımcan’ın Avrupa listesinde olmamasının rotasyonu zorlaştırdığını söyleyen İnce, Jacobs için özel bir inisiyatif almaya çalıştıklarını, Lemina’nın ise tam hazır olmamasına rağmen fedakarlık yaparak süre aldığını ifade etti.

“Monaco maçında üç oyuncumuz kesin yok”

İnce, Monaco karşılaşması öncesi yapacakları testler doğrultusunda oyuncuların maç sürelerinin belirleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla Lemina, Kaan Ayhan ve Singo’nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Diğer oyuncularımız için değerlendirme yapacağız. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli ancak Galatasaray çok değerli bir mücadele veriyor. Bu nedenle tıbbi gerçekleri gözeterek bazı riskleri minimum düzeyde yönetiyoruz.”