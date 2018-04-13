Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul toplantısının 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.
Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.