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Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul toplantısının 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
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Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi. 

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