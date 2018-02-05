Galatasaray'da yaprak dökümü
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi.
Galatasaray'da iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan sarı kırmızılıların patronu Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.
Başkan Cengiz, Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği öğrenildi.
Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Celal Açar da istifa etmişti.