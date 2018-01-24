Galatasaray'da "Yellow Friday" seferberliği

24 Ocak 2018

Galatasaray'da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından taraftarlar da kulübe destek adına sosyal medyadan bir kampanya başlattı.

Sarı kırmızılı taraftarlar #YellowFriday etiketiyle attıkları tweetlerde taraftarları Galatasaray Store'lardan alışveriş yapmaya davet ediyor.

Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikle satışlarda rekor kırmayı amaçlayan taraftarlar #YellowFriday etiketini Twitter'da üst sıralara yerleştirmeyi başardı.

"Sadece cuma değil, her gün hazırız"

GSStore Genel Müdürü Ali Öğütücü ise konuyla ilgili, "Süper bir enerji oluştu. Bizler sadece cuma günü değil, her gün hazırız. Fatih Terim’in de gelişiyle başlayan bu çıkışımız bu kampanya ile birlikte taçlanacak" ifadelerini kullandı.