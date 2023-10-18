Galatasaray'da yönetim kurulu başkan yardımcılığına Mehmet Saruhan Cibara getirildi
Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine Mehmet Saruhan Cibara'nın getirildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun 17.10.2023 tarihli toplantısında alınan karara göre, Sayın Cemal Özgörkey'in görevinden istifa etmesi sonrasında boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Mehmet Saruhan Cibara getirilmiştir."