Galatasaray'dan altın değerinde 3 puan
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.
Rodrigues 15 ve 18. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.
Akhisarspor'un tek golünü 50. dakikada Serdar Aziz kendi kalesine attı.
Bu sonuçla Galatasaray ligin bitmesine 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3 puan önünde 69 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada yer alıyor.