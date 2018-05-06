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Galatasaray'dan altın değerinde 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'dan altın değerinde 3 puan
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

Rodrigues 15 ve 18. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.

Akhisarspor'un tek golünü 50. dakikada Serdar Aziz kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Galatasaray ligin bitmesine 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3 puan önünde 69 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son dakika galatasaray Akhisarspor

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