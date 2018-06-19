Galatasaray'dan e-spor atağı

19 Haziran 2018

InGame Group tarafından üretilen, yüzde 100 Türk yapımı MMOFPS oyunu Zula, Türkiye’nin dünya çapında bilinen markası Galatasaray ile iş birliğine imza attı.



Dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde, 15 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandığı belirtilen yüzde 100 Türk yapımı Zula, Türkiye'nin dünya çapında bilen markası Galatasaray ile e-sporda işbirliği için imza attı.

Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Espor’dan Sorumlu Yönetici Erol Özmandıracı, InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp katıldı. Sporun ve e-sporun iyilerini buluşturan işbirliğinin ilk aşamada iki yıl sürmesi planlanıyor.



Galatasaray, Zula iş birliği kapsamında, Galatasaray Espor Zula'nın en yetenekli e-sporcularından oluşan iddialı bir takım kuracak ve bu takım Zula Süper Lig'de yer alacak. Türkiye ve dünya oyun pazarında Zula Oyun içerisinde Galatasaray ürünleri satılırken, Galatasaray ve Zula ortak geliştirme projeleri de hayata geçirecek.