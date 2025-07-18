Galatasaray'dan Ederson bombası! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. 14 sezon boyunca kalesini koruyan Fernando Muslera ile vedaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, gözünü Manchester City'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson'a çevirdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Galatasaray, 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson için resmi teklif yaptı. Ederson’un maaş beklentisinin karşılanması durumunda, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen ve Pep Guardiola’nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ederson, bugüne kadar kulübüyle birçok Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda kaleci transferini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Ederson ile anlaşma sağlanması durumunda, bu transfer kulüp tarihinin en dikkat çekici transfer hamlelerinden biri olacak.