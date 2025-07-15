Galatasaray’dan kaleye süperstar takviyesi! Gündemde City'nin yıldızı Ederson var

Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak yeni yıldız kaleciyi belirleme sürecinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin birinci kalecisi Ederson için resmi adımları attı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, Galatasaray yönetimi, 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisinin transfer şartlarını sordu. Ederson’un Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı, özellikle maaş beklentisinin karşılanması durumunda transfere olumlu yaklaşacağı iddia edildi.

2017 yılında Benfica’dan Manchester City’ye 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ederson, İngiltere temsilcisinde büyük başarılara imza attı. Pep Guardiola yönetiminde istikrarlı performansıyla dikkat çeken tecrübeli kaleci, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere tam 18 kupa kazandı.

1.88 boyundaki deneyimli eldivenin Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar, yaz döneminde ayrılık ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirtiyor. Özellikle City'nin kaleci rotasyonunda yeni arayışlara yönelmesi, Ederson’un transferini mümkün kılabilir.

Galatasaray’ın bu transferde karşılaşacağı en büyük zorluk, oyuncunun yüksek maaş beklentisi ve olası bonservis bedeli olacak.