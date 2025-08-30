Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Avrupa listesine engel mi olacaklar?

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili ön alım hakkını kullanmayacaklarını ve Fenerbahçe’nin Kerem’i Avrupa Ligi kadrosuna yazması için engel çıkarmayacaklarını belirtti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kerem transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutumumuz olmayacak"

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer sürecinde kendilerinin ön alım hakkını kullanmayacaklarını belirten Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda.

Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarından çıktığımız zaman bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' öne geçiyor olmalı.

Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olamayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve onlarca başarıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimizi bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor.

Basketbolda milli takımın hocasına kızıp, takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları, bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. Geçen sene, kendilerini kaybettikleri bir gün sosyal medyada tweet attılar. O tweette 'Bize ahlak dersi veremezler' şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsunspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu’nun transferi sürecinde Fenerbahçe’den herhangi bir yetkilinin kendilerinden ön alım hakkını kullanmamaları yönünde rica bulunup bulunulmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yazgan, "Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreç. Fenerbahçe Spor Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı" diyerek sözlerini tamamladı.