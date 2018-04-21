Galatasaray'dan kritik galibiyet
Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 devirerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Sinan Gümüş attı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 devirdi.
Alanyaspor Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçta bulduğu 2 golle son 10 dakikaya beraberlikle girdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü ise 82. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürürken Aytemiz Alanyaspor, 32 puanda kaldı.