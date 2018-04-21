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Galatasaray'dan kritik galibiyet

Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 devirerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Sinan Gümüş attı.

Galatasaray'dan kritik galibiyet
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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 devirdi. 

Alanyaspor Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçta bulduğu 2 golle son 10 dakikaya beraberlikle girdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü ise 82. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürürken Aytemiz Alanyaspor, 32 puanda kaldı.

Son dakika galatasaray

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