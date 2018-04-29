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Galatasaray'dan şampiyonluk için dev adım

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın bulduğu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş 10 kişi kalırken Galatasaray durumu 2-0'a getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Galatasaray'dan şampiyonluk için dev adım
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Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 23. dakikada Fernando'yla bulduğu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Beşiktaş Tosic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken Galatasaray Gomis'le bir penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, 70. dakikada Rodrigues ile durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı. 

Sarı-Kırmızılı ekip bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek ligin bitimine 3 hafta kala Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü. 

Beşiktaş ise aldığı mağlubiyetle 62 puanda kalarak Fenerbahçe'nin ardından 4. sırada yer aldı.

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