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Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Avrupa Ligi’nde Son 16’ya kalacak olan takımları belirleyecek kura çekiminde sarı-kırmızılıların rakibi Sparta Prag oldu oldu.

Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayaran UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde sarı-kırmızılılar Sparta Prag ile eşleşti.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri;

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Lizbon

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar Donetsk - Marsilya

İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak