Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Avrupa Ligi’nde Son 16’ya kalacak olan takımları belirleyecek kura çekiminde sarı-kırmızılıların rakibi Sparta Prag oldu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayaran UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde sarı-kırmızılılar Sparta Prag ile eşleşti.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri;
Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting Lizbon
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar Donetsk - Marsilya
İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak