Galatasaray'ın deplasman forması satışta
Galatasaray 2018-19 sezonunda deplasmanda giyeceği siyah formayı satışa sundu.
Galatasaray'ın yeni sezonda deplasman maçlarında giyeceği siyah forma satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı dış saha formasında "fast fit" teknolojisi kullanıldı. Tasarımda, "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı formanın içine işlendi.
Yetişkin formaları 189.90, çocuk formaları ise 149.90 liradan satışa çıkarıldı.
Kaynak: AA