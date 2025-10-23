Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Türkiye UEFA sıralamasında yükseldi
Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye’ye kritik puan kazandırdı. Fenerbahçe ve Samsunspor’un da Avrupa macerası sürerken, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 9. basamaktaki yerini korudu.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt karşısında aldığı 3-1’lik galibiyet, Türkiye’nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı.
Avrupa kupalarında Türkiye’yi Galatasaray (Şampiyonlar Ligi), Fenerbahçe (Avrupa Ligi) ve Samsunspor (Konferans Ligi) temsil ediyor. Üç kulübün topladığı puanlar doğrudan ülke sıralamasına etki ediyor.
UEFA ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 45.200 puanla 9. sırada yer aldı.
İlk 10 sıra şöyle:
İngiltere – 98.783
İtalya – 87.232
İspanya – 81.706
Almanya – 77.832
Fransa – 70.822
Hollanda – 62.700
Portekiz – 59.867
Belçika – 56.150
Türkiye – 45.200
Çekya – 41.700