Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Takımların ise sahaya çıkacak ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Frankfurt
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA