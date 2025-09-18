Google Haberler

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Takımların ise sahaya çıkacak ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Frankfurt

Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar