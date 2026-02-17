Google Haberler

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yapılacak Galatasaray-Juventus ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki 11'i belli oldu

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar