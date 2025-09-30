Google Haberler

Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı müsabakanın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen ise kadroda yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Jones, Gakpo, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.

