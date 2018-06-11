Galatasaray'ın Riva arazisinde satışlar eylülde

11 Haziran 2018

Leyla İLHAN

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü (GS) arasındaki protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Yılmaz İnşaat projenin detaylarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde 1500 ile 1600 villa, 70 dönüm park alanı, macera parkının yer alacağı 200 dönüm büyüklüğünde özel orman alanı, gölet, yüzülebilir lagün, klinikler, eğitim kurumları ve mağazalar yer alacak.

Eylül ayında satışa çıkması planlanan projede metrekare başlangıç fiyatları lansman dönemine özel olarak 7 bin TL’den başlayacak. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, Riva arazisi üzerinde geliştirilecek projenin Türkiye’nin en büyük villa projesi olacağını vurguladı.

Projeyi 3 ya da 4 etap halinde inşa edeceklerini açıklayan Yılmaz, ilk etapta 500 villa inşa edeceklerini açıkladı. Tüm etapların 6 yılda tamamlanacağını aktaran Yılmaz, ilk etapta yer alacak 500 villayı 3 yılda teslim edeceklerini söyledi. Riva’da 869 bin 362 metrekarelik konut alanı olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle konuştu: “Ruhsat aşamasına geldik. Önümüzdeki aylarda ön talep toplamaya başlayacağız. 2+1’den 6+1’e kadar tipinde villalar olacak. Her villanın en az 300 metrekare bahçesi olacak. Villaların büyüklüğü 2+1 villalar 160 metrekareden başlıyor. Natamam şekilde yapılacak villalarımızda, yatırımcı isterse ince işçilik için istediği paketi satın alarak villasını hazır teslim alabilecek.”

761.6 milyon lirası GS'nin olacak

Emlak Konut GYO iş birliğiyle Yılmaz İnşaat tarafından geliştirilen projeyle arsa bedeli hariç bölgeye 2 milyar TL’lik dev bir yatırım yapılacak. Bunun 400 milyon TL’si yol ve alt yapı çalışmalarına harcanacak. Yılmaz İnşaat Emlak Konut’a bu projeden en az 3 milyar 808 milyon TL kazanacağını taahhüt etmişti. Anlaşma gereği bu paranın yüzde 80’i GS'nin yüzde 20’si Emlak Konut’un olacak. GS gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lirayı alacak. lira olacak. Taahhüt edilen gelirin yüzde 5’i Emlak Konut’a kontrat yapınca ödendi.