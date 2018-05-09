Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı

09 Mayıs 2018

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Gayrettepe Dedeman Otel'de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu listelerinde bulunan isimlerle yer aldı.

Üç saatin üzerinde süren toplantının önemli bölümünde, olağan genel kurulda başkanlığa aday olan isimlerin konuşmaları ve listelerinde yer alan isimleri üyelere tanıtımı yapıldı.

Borç 2 milyar 551 milyon lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla mali durumu üyelerle paylaşıldı.

Yönetim kurulu üyesi Emre Erdoğan tarafından okunan mali raporda, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 551 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 442 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün borç alacak farkının ise 1 milyar 109 milyon olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Divan kurulu toplantısı, güncel konularda görüşlerin paylaşıldığı konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA