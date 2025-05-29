Galatasaray formasını 14 yıl boyunca giyen ve uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Fernando Muslera, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini duyurdu. Taraftarların merakla beklediği karar, duygusal anlara sahne oldu.

"Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı"

Muslera, "Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci, yıllar boyunca birlikte mücadele ettiği takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve yönetime de tek tek teşekkür ederek "Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran. Kötü günlerimde yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Muslera açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok duygusal bir an. Basına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde mücadele ettiğimiz kulüplerin başkanlarına da teşekkür ediyorum. Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep birlikte kazandık. Gösterdikleri destek için yönetime teşekkür ediyorum. Futbolcu olarak Galatasaray döneminin kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray bir parçam olacak.

Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun. Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem."

Dursun Özbek: Bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Fernando Muslera'yla "Ben Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.