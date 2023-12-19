Galatasaraylı Sergio Oliveira ameliyat edildi
Göğüs kasında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi.
Haber Merkezi
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Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından paylaşım yaptı.
Oliveira, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'taki açıklamasında, Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.