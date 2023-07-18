G.Birliği, Arda transferinden 1.3 milyon euro elde etti

Transferin ardından Fenerbahçe’den Gençlerbirliği’ne resmi olarak 1.3 milyon Euro geldiğini belirten Aydın, G.Birliği Spor Anadolu Lisesi açacaklarını söyledi: “Bakmayın spor lisesi diyor ama biz onu futbol lisesi olarak açacağız.

Bu futbol okulumuzdan nice yeni Ardalar çıkartacağız.” 25 Şubat 2005’te Ankara’da doğan Güler’in ilk lisansı 15 Ağustos 2014’te 9 yaşındayken Gençlerbirliği’nin altyapısındayken çıkarıldı. Güler, 15 yaşındayken, 13 Ocak 2021’de F. Bahçe’ye resmi imza atmıştı.

Arda Güler, Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin gözdesi oldu. ABD basınına konuşan Ancelotti, "Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimizi değiştirmek zorundayım" dedi.