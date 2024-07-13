Gençler Türkiye Kürek Kupası'nda mücadele başladı
Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı. Masterler kategorisindeki sporcuların yarışıyla başlayan organizasyonda toplam 188 sporcu mücadele edecek.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde birinci gün yarışlarında masterler, 17 yaş altı yıldız erkekler, 17 yaş altı yıldız kadınlar, 15 yaş altı küçük erkekler kategorilerinde 188 sporcu yarışacak.
Müsabakaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, kulüplerin temsilcileri ve sporcuların yakınları ve vatandaşlar izliyor.