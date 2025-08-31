Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i

Süper Lig'de Galatasaray 4'te 4 yaparken Fenerbahçe de bugün 3. maçına çıkıyor. En büyük rakibi ile puan farkının açılmasını istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda mutlak üç puan istiyor. Henüz yeni teknik direktör netleşmezken kaybedilecek puanlar milli ara öncesi büyük bir moral bozukluğuna sebebiyet verecek.

Taraftar mücadeleyi iple çekerken "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu her geçen dakika artıyor.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. GB-FB müsabakası beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed, Zuzek, Traore, Göktan, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Oğuz , En Nesyri.

Zeki Murat Göle çıkacak

Sarı-lacivertli yönetim, dün aldığı kararla teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu kararın ardından takımın başında Gençlerbirliği maçına antrenör Göle çıkacak.

Fenerbahçe’de 5 oyuncu yok

Zorlu mücadelede Fenerbahçe, beş oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları süren Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş takımla birlikte olamayacak. Ayrıca Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran ve Nelson Semedo’nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Yeni transferler sahneye çıkıyor

Takımın yeni ismi Edson Alvarez, teknik ekibin görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Kocaelispor maçında kadroya giren ancak süre alamayan Dorgeles Nene de bu karşılaşmada sahaya çıkabilir.

Gençlerbirliği’nde eksikler dikkat çekiyor

Süper Lig’de oynadığı üç maçı da kaybeden Gençlerbirliği’nde, kırmızı kart cezalısı Michal Nalepa ve sakatlıkları devam eden Daniel Popa ile Ensar Kemaloğlu Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak. Tedavisini tamamlayan Moussa Kyabou ve ağrı yaşayan Henry Onyekuru’nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Başkent ekibi, Fenerbahçe ile ligde son olarak 14 Mart 2021’de karşılaşmış ve deplasmandan 2-1 galip ayrılmıştı.