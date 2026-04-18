Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.