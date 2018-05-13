Gol düellosunda kazanan Beşiktaş
Süper Lig'de Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara Yenikent Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Osmanlıspor, 6. dakikada Serdar'la 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarının 47. dakikasında Anıl'ın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş berberliği yakaladı.
Beşiktaş maçın 50. dakikasında Mustafa Pektemek'le 2-1 öne geçti. 56. dakikada Osmanlıspor futbolcusu Serdar, attığı 2. golle maçı 2-2'ye taşıdı. 80. dakikada Beşiktaşlı Vagner Love maçın skorunu belirledi.
Beşiktaş düşme potasındaki Osmanlıspor'u 3-2 yenerek puan durumunda 68 puan ve maç fazlasıyla üçüncülüğe yükseldi.
Osmanlıspor ise 33 puanla son haftaya 16. sırada giriyor.