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Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

Süper Lig'de Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti.

Gol düellosunda kazanan Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara Yenikent Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Osmanlıspor, 6. dakikada Serdar'la 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarının 47. dakikasında Anıl'ın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş berberliği yakaladı. 

Beşiktaş maçın 50. dakikasında Mustafa Pektemek'le 2-1 öne geçti. 56. dakikada Osmanlıspor futbolcusu Serdar, attığı 2. golle maçı 2-2'ye taşıdı. 80. dakikada Beşiktaşlı Vagner Love maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş düşme potasındaki Osmanlıspor'u 3-2 yenerek puan durumunda 68 puan ve maç fazlasıyla üçüncülüğe yükseldi. 

Osmanlıspor ise 33 puanla son haftaya 16. sırada giriyor.

Son dakika beşiktaş osmanlıspor

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