Golf turizminin yeni büyüme alanı Ege olacak
Antalya Belek’te başlayan golf atılımı sayesinde Türk turizmi yıllık 250 milyon dolar ek gelir sağladı. Golf turizminde yeni büyüme alanının Ege Bölgesi olacağı bildirildi. İlk büyük yatırım 30 Ağustos’ta Dalaman’da resmen açılacak. 3-4 yeni saha yatırımı daha gelecek.
Recep ERÇİN
Türkiye 2026 turizm gelirini hedefini 68 milyar dolar olarak belirledi. Dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden Türkiye’nin 2028 hedefi ise 12. Kalkınma Planı’na göre 100 milyar dolar. Bu kapsamda sezonu sadece deniz, kum güneşle sınırlı kalan 6-7 aydan 12 aya çıkarmak için sağlık, spor, kongre ve kültür alanında yatırımlar artırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğü ve destekleriyle hayata geçirilen projelerle turist başına gelirde de önemli kazanımlar elde edilmeye başlandı. Bu kapsamda 1990’lı yıllarda Antalya Belek’te başlayan golf yatırımları sayesinde yüksek gelir grubundaki turistler kazanıldı. Bölgedeki 15 uluslararası sahasının da etkisiyle Türkiye, küreselde 30 milyar dolarlık hacme sahip golf turizminden yıllık 250 milyon dolar gelir elde eder hale geldi. Bu geliri artırmak için golf turizmi yatırımlarının yeni büyüme sahasının Ege Bölgesi olacağı bildirildi.
Pazar 60 milyar dolara çıkacak
Önceki gün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Muğla Dalaman’da yapılan ve 30 Ağustos’ta resmi açılışı gerçekleştirilecek golf sahası yatırımı hakkında bilgiler verildi. The Dalaman Golf Club yatırımını kapsamında düzenlenen toplantıya Göçay-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı Çetinceviz, Mehmet Göçen, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf ve The Dalaman Golf Club Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ve The Dalaman Golf Club Direktörü Mitat Batır katıldı.
Toplantıda verilen bilgilere göre, Amerika’da 16 bin, Avrupa’da 6 bin golf sahası mevcut. Dünyada 36 bin golf sahası, 100 milyondan fazla golf oyuncusu ve yılda 30 milyar dolardan fazla turizm getirisi var. Dünya golf turizmi büyüklüğünün önümüzdeki on yıl içinde 60 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Türkiye’nin de büyüyen bu pazardan daha çok pay alabilmesi için golf sahalarını artırması hedefleniyor.
Bu kapsamda Sarıgerme’deki 18 delikli golf tesisini ve kulüp binasını inşa ettiklerini anlatan Mustafa Göçen, Türkiye Golf Federasyonu ile yapılan anlaşma sonucu bu yıl 29 Ekim’deki Cumhuriyet Turnuvası’na ev sahipliği yapacaklarını bildirdi. Toplantı verilen bilgiye göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölge özelinde dünya çapında 3-4 yeni saha yatırımı daha öngörülüyor.
Dalaman Havalimanı’nın uçuş sayısı artırılabilir
Bodrum, Marmaris, Dalaman, Göcek gibi bölgelerde tatil yapan gelir düzeyi yüksek turistlerin golf sahalarına çekilmesinin yanında, yapılacak organizasyonlar sayesinde bölgenin dünya golf destinasyonları listesine alınmasıyla Dalaman Havalimanı’nın yolcu kapasitesinin de artması bekleniyor. Liman bugün yaklaşık 5-6 milyon yolcu ağırlarken, Antalya 40 milyona yaklaşan yolcu sayısına ulaşıyor. Yaklaşık 20 ülkeden doğrudan uçuş alan bölge, çok daha geniş bir uluslararası erişim potansiyeline sahip. Türkiye’deki bazı havalimanlarında 55’den fazla ülkeye uçuş yapıldığı dikkate alındığında Dalaman’ın potansiyeli yüksek.
Toplantıda verilen bilgilere göre, Avrupa’da golf turizminde lider ülke İspanya. 1960’lardan bu yana sektöre yatırım yapan Avrupalılar’ın yanında Türkiye genç bir pazar olsa da hizmet çeşitliliği ve kalite bakımından kişi başı golf turizmi gelirinde başa oynamaya aday.
İspanya, 400 saha ile yılda 5 milyar dolar elde ediyor
İspanya’da 400 golf sahası var ve golf turizminden yıllık 5 milyar dolar gelir yazıyor. Türkiye’nin 15 saha ile 250 milyon dolar gelir aldığı düşünüldüğünde potansiyeli çok daha yüksek. Yüksek gelir grubundaki turisti ülkeye çeken ve sezonu 12 aya çıkaran bir kalkınma modeli olarak golf turizmi yatırımlarının önemine işaret eden Mehmet Göçen de, “Turizmde kalite için sürekli yatırım gerekiyor. Bölgenin ilk 18 delikli golf sahasını yaptık. Sektörde en önemli gündem sezonsallık. Milyonlarca dolarlık yatırımlar tam kapasite kullanılamıyor. Uluslararası standartlarda turizm seçeneklerini hayata geçirmek gerekiyor. Bölgeye yeni golf yatırımları yapılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortaya koyduğu bu vizyonu çok değerli buluyoruz” dedi.
Yaz turistine kıyasla 2,5 kat daha fazla gelir bırakıyor
Toplantıda aktarılanlara göre, golf turisti son dakika yerine 15-16 ay öncesinden rezervasyon yaptırıyor. İspanya 1,4 milyon golf turisti çekiyor. Türkiye’de sayı 120-150 bin arasında. Golf turistinin bıraktığı gelir kişi başı 2 bin 500 - 3 bin dolarla, yaz turistinin 2,5 katını buluyor. Türkiye’de 7-8 bin lisanslı golf oyuncusu var. Buna amatörler ve Türkiye’de yerleşik golf oynayan yabancılar eklendiğinde sayı 15 bine yaklaşıyor. Dünyada golf oynayan kişi sayısının 100 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Toplamda turnuva, malzeme vs. ile birlikte golf ekonomisi 200 milyar doları buluyor. Türkiye Antalya Belek’te bu dev ekonominin turizm pastasından pay almak için ilk adımı attı. İkinci adım Ege’de başladı.