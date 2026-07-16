Golf turizminin yeni büyüme alanı Ege olacak

Recep ERÇİN

Türkiye 2026 turizm ge­lirini hedefini 68 milyar dolar olarak belirledi. Dünyanın önde gelen turizm ül­kelerinden Türkiye’nin 2028 he­defi ise 12. Kalkınma Planı’na gö­re 100 milyar dolar. Bu kapsamda sezonu sadece deniz, kum güneş­le sınırlı kalan 6-7 aydan 12 aya çıkarmak için sağlık, spor, kong­re ve kültür alanında yatırımlar artırıldı.

Kültür ve Turizm Ba­kanlığı’nın öncülüğü ve destek­leriyle hayata geçirilen projeler­le turist başına gelirde de önemli kazanımlar elde edilmeye baş­landı. Bu kapsamda 1990’lı yıl­larda Antalya Belek’te başlayan golf yatırımları sayesinde yük­sek gelir grubundaki turistler ka­zanıldı. Bölgedeki 15 uluslarara­sı sahasının da etkisiyle Türkiye, küreselde 30 milyar dolarlık hac­me sahip golf turizminden yıllık 250 milyon dolar gelir elde eder hale geldi. Bu geliri artırmak için golf turizmi yatırımlarının yeni büyüme sahasının Ege Bölgesi olacağı bildirildi.

Pazar 60 milyar dolara çıkacak

Önceki gün İstanbul’da düzen­lenen basın toplantısında Muğla Dalaman’da yapılan ve 30 Ağus­tos’ta resmi açılışı gerçekleştirile­cek golf sahası yatırımı hakkında bilgiler verildi. The Dalaman Golf Club yatırımını kapsamında dü­zenlenen toplantıya Göçay-Onur Turizm İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı Çe­tinceviz, Mehmet Göçen, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf ve The Dalaman Golf Club Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ve The Dalaman Golf Club Direktörü Mi­tat Batır katıldı.

Toplantıda veri­len bilgilere göre, Amerika’da 16 bin, Avrupa’da 6 bin golf sahası mevcut. Dünyada 36 bin golf saha­sı, 100 milyondan fazla golf oyun­cusu ve yılda 30 milyar dolardan fazla turizm getirisi var. Dünya golf turizmi büyüklüğünün önü­müzdeki on yıl içinde 60 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Tür­kiye’nin de büyüyen bu pazardan daha çok pay alabilmesi için golf sahalarını artırması hedefleniyor.

Bu kapsamda Sarıgerme’deki 18 delikli golf tesisini ve kulüp bina­sını inşa ettiklerini anlatan Mus­tafa Göçen, Türkiye Golf Federas­yonu ile yapılan anlaşma sonucu bu yıl 29 Ekim’deki Cumhuriyet Turnuvası’na ev sahipliği yapa­caklarını bildirdi. Toplantı verilen bilgiye göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölge özelinde dün­ya çapında 3-4 yeni saha yatırımı daha öngörülüyor.

Dalaman Havalimanı’nın uçuş sayısı artırılabilir

Bodrum, Marmaris, Dalaman, Göcek gibi bölgelerde tatil ya­pan gelir düzeyi yüksek turistle­rin golf sahalarına çekilmesinin yanında, yapılacak organizas­yonlar sayesinde bölgenin dün­ya golf destinasyonları listesine alınmasıyla Dalaman Havalima­nı’nın yolcu kapasitesinin de art­ması bekleniyor. Liman bugün yaklaşık 5-6 milyon yolcu ağır­larken, Antalya 40 milyona yak­laşan yolcu sayısına ulaşıyor. Yaklaşık 20 ülkeden doğrudan uçuş alan bölge, çok daha geniş bir uluslararası erişim potansi­yeline sahip. Türkiye’deki ba­zı havalimanlarında 55’den faz­la ülkeye uçuş yapıldığı dikkate alındığında Dalaman’ın potansi­yeli yüksek.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Avrupa’da golf turizminde lider ülke İspanya. 1960’lardan bu yana sektöre yatırım yapan Avrupalılar’ın yanında Türkiye genç bir pazar olsa da hizmet çe­şitliliği ve kalite bakımından kişi başı golf turizmi gelirinde başa oynamaya aday.

İspanya, 400 saha ile yılda 5 milyar dolar elde ediyor

İspanya’da 400 golf sahası var ve golf turizminden yıllık 5 milyar dolar gelir yazıyor. Tür­kiye’nin 15 saha ile 250 milyon dolar gelir aldığı düşünüldüğün­de potansiyeli çok daha yüksek. Yüksek gelir grubundaki turisti ülkeye çeken ve sezonu 12 aya çı­karan bir kalkınma modeli olarak golf turizmi yatırımlarının öne­mine işaret eden Mehmet Göçen de, “Turizmde kalite için sürekli yatırım gerekiyor. Bölgenin ilk 18 delikli golf sahasını yaptık. Sek­törde en önemli gündem sezon­sallık. Milyonlarca dolarlık yatı­rımlar tam kapasite kullanılamı­yor. Uluslararası standartlarda turizm seçeneklerini hayata ge­çirmek gerekiyor. Bölgeye yeni golf yatırımları yapılmasını isti­yoruz. Kültür ve Turizm Bakanlı­ğımızın ortaya koyduğu bu vizyo­nu çok değerli buluyoruz” dedi.

Yaz turistine kıyasla 2,5 kat daha fazla gelir bırakıyor

Toplantıda aktarılanlara göre, golf turisti son dakika yerine 15-16 ay öncesinden rezervasyon yaptırıyor. İspanya 1,4 milyon golf turisti çekiyor. Türkiye’de sayı 120-150 bin arasında. Golf turistinin bıraktığı gelir kişi başı 2 bin 500 - 3 bin dolarla, yaz turistinin 2,5 katını buluyor. Türkiye’de 7-8 bin lisanslı golf oyuncusu var. Buna amatörler ve Türkiye’de yerleşik golf oynayan yabancılar eklendiğinde sayı 15 bine yaklaşıyor. Dünyada golf oynayan kişi sayısının 100 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Toplamda turnuva, malzeme vs. ile birlikte golf ekonomisi 200 milyar doları buluyor. Türkiye Antalya Belek’te bu dev ekonominin turizm pastasından pay almak için ilk adımı attı. İkinci adım Ege’de başladı.