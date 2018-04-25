Gözler TFF'nin alacağı kararda

25 Nisan 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını bvermek için toplandı.

TFF Yönetim Kurulunun, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı toplantı saat 13.30'da başladı.

TFF'den daha önce yapılan açıklamada, alınacak kararın toplantının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş'ta 4 isim ifadeye çağrıldı

Trabzonspor'dan çok sert Şenol Güneş açıklaması

Bu arada Trabzonspor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş’in başına yabancı cisim atılması ile ilgili açıklama yaptı.

Karadeniz ekibinin açıklamasında, "Şenol Güneş’e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynuyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olayların ardından dün ilk kez konuşmuş, yaşananların 'kumpas' olduğunu dile getirerek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için 'tiyatro oynadı' ifadesini kullanmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Fenerbahçe kararı etkilemeye çalışıyor

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun dün yaptıkları basın toplantısında kamuoyunun yanıltıldığını dile getirmiş, "Kurulları TFF'den çıkacak karardan önce etkilemeye çalışıyor." diye konuşmuştu.