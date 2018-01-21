Göztepe İstanbul'da puan alamıyor

21 Ocak 2018

Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden olan Göztepe, bu sezon dış sahadaki 4 yenilgisinden 3'ünü İstanbul'da aldı.

Dış sahada 16 puan toplayan Göztepe, 10 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Deplasmandaki 4 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa'dan (3-1) alan Göztepe, Kayserispor'a da 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Evinden uzakta bir diğer puan kaybını Bursaspor deplasmanında 0-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor (2-0), Demir Grup Sivasspor (3-2), Antalyaspor (3-1), Kardemir Karabükspor (1-0) ve Evkur Yeni Malatyaspor (3-2) maçlarını kayıpsız geçti.

İkinci kez uzatmada puan kaybı yaşadı

Fenerbahçe maçıyla bu sezon ikinci kez müsabakalarda kaybolan süreler oynanırken kalesinde gol gören İzmir ekibi, daha önce 3-2 üstün olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında 90+2. dakikada yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.

İzmir temsilcisi dün de Milos Kosanovic'in 90+3. dakikada kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe deplasmanından puansız döndü.

Tek gol takımın yenisinden

Ara transfer döneminde Göztepe'nin Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna dahil ettiği Andre Poko, ilk resmi maçında takımının tek golünü attı.

Oyuna girdikten hemen sonra sonra gol sevinci yaşayan Poko, Süper Lig kariyerinde 44. maçında ilk golüne ulaştı.

Kaynak: AA