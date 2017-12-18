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Grupların en iyi golü Cenk Tosun'dan

Beşiktaş'ın ilk haftada Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un attığı gol, yüzde 44 oyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyisi seçildi.

Grupların en iyi golü Cenk Tosun'dan
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un ilk haftada Portekiz ekibi Porto'ya attığı gol, grup aşamasının en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un yaklaşık 25 metreden attığı gol, oyların yüzde 44'ünü alarak grup aşamasının en iyisi ödülüne layık görüldü.

Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ettikleri maçta attığı gol, yüzde 14 oyla ikinci oldu. Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Roma'yı 2-0 yendikleri mücadelede rakip ağlara gönderdiği gol ise yüzde 13 oyla üçüncü sırayı aldı.

Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalınan maçta attığı gol de UEFA'nın düzenlediği ankette yılın en iyisi ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: AA

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