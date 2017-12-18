Grupların en iyi golü Cenk Tosun'dan
Beşiktaş'ın ilk haftada Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un attığı gol, yüzde 44 oyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyisi seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un ilk haftada Portekiz ekibi Porto'ya attığı gol, grup aşamasının en iyisi seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un yaklaşık 25 metreden attığı gol, oyların yüzde 44'ünü alarak grup aşamasının en iyisi ödülüne layık görüldü.
Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ettikleri maçta attığı gol, yüzde 14 oyla ikinci oldu. Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Roma'yı 2-0 yendikleri mücadelede rakip ağlara gönderdiği gol ise yüzde 13 oyla üçüncü sırayı aldı.
Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalınan maçta attığı gol de UEFA'nın düzenlediği ankette yılın en iyisi ödülünü kazanmıştı.
Kaynak: AA