Hakan Çalhanoğlu’na 100. milli maç sürprizi! Sahada pasta kesildi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynayacağı Gürcistan maçı öncesi son hazırlıklarını Kocaeli’de tamamladı.

17 yıl aradan sonra yeniden Kocaeli’de resmi maça çıkacak olan milliler, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu’nda yürüyüş yaptı.

Basın toplantısının ardından sahaya çıkan futbolcuları sürpriz bir kutlama bekliyordu. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun 100. milli maçı için stadyumun ortasına özel bir pasta getirildi.

Sahada pasta kesildi, kutlamaya protokol de katıldı

Kutlamaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaptan Çalhanoğlu’na pastadan ikram ederken, takım arkadaşları da milli yıldızı tebrik etti.

Başkan Büyükakın, Hakan Çalhanoğlu’na çiçek takdim ederek başarı dileklerini iletti.

Hakan Çalhanoğlu’ndan teşekkür

Milli yıldız, 100. maçında yapılan bu sürpriz için takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür etti.

Çalhanoğlu, “Bu formayı 100 kez giymek büyük bir onur. Her zaman ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.” dedi.