Hakan Safi Portekiz'e çıkarma yaptı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için bastırıyor

Transfer döneminin son virajına girilirken Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.

Sarı lacivertliler, bir süredir gündemlerinde olan transferi sonuçlandırmak üzere Portekiz'e çıkarma yaptığı iddia ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, dün özel uçakla Lizbon’a giderek Benfica yönetimiyle masaya oturdu.

Görüşmelerde büyük ilerleme kaydedilirken, taraflar arasındaki bonservis bedeli konusunda son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu’na transferin gerçekleşmesi halinde yıllık 4.5 milyon Euro maaş ödemesi alacağı yine iddialar arasında.

Galatasaray'ın kasasına da para girecek

Galatasaray’dan 12 milyon Euro’ya transfer olduğu Benfica’da çift hanelere ulaşan Kerem Aktürkoğlu şimdiye dek 54 maçta 16 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray da eski oyuncusunun satışından kâr üzerinden yüzde 10 pay alacak.