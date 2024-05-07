Hakaret iddiası ile yargılanıyordu: TFF Başkanı Büyükekşi-Ahmet Çakar davasında karar çıktı!

Hayati ARIGAN

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski hakem ve spor yorumcusu olan Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz 13 Ağustosta bir televizyon kanalında yayınlanan programda;

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bylock denen haberle,me sistemi hortladı. Candaş Tolga Işık'ın programında sen dedin ki telefonumda bylock vardı, hukuki sorun çıkmadı. Türk milleti adına soruyorum. Sen bylocku niye yükledin. 80 milyona bylocku niye yüklediğinin hesabını ver. Ben seni tekstilci biliyorum. Karar ver, sen bylokcu musun, overlokcu musun” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu belirtilerek şikayetçi olmuştu.

Savcılık Ahmet Çakar hakkında ‘Kamu görevlisine alanen hakaret’ 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Büyükekşi, duruşmaya katılmadı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Ahmet Çakar avukatı Esennur Ezgi ile katıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duruşmaya katılmazken kendisini avukatı temsil etti.

Çakar: İfadelerim yargıtay içtihatlarına göre hakaret suçu değil

Çakar savunmasında ‘yalancısın ve bylockçu musun’ demenin yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre hakaret suçunu oluşturmadığını belirterek, “Ben kendisine yalnızca soru sordum, kendisi Candaş Tolga Işık'ın programında telefonlarından birinde bylock çıktığını itiraf etmiştir, ancak bu güne kadar malum örgüt tarafından kullanılan bu programı telefonuna niye ve ne için yüklediğini açıklamamıştır, benim Türk Milleti adına ve şahsım adına merak etiğim ve öğrenmek istediğim durum budur” diye konuştu.

"Türk milletine yalan söyledi"

Büyükekşi’nin Türk milletinin huzurunda yalan söylediğini belirten Ahmet Çakar, “Kendisine herhangi bir örgütle irtibatının olduğu konusunda isnatta bulunmuyorum, tüm bu nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Ahmet Çakar’ın avukatı Esennur Ezgi ise “Müvekkilimin müştekiye yönelik hakaret kastı yoktur, zaten bir insana yalancısın demek hakaret kapsamına girmemektedir, bir kamu görevlisi olarak ben de merak ediyorum bir kamu görevlisi olan müştekinin telefonunda bylock’un ne işi var. Şuan ben de sorduğum için ben de mi suçlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

"Cezalandırılsın"

Büyükekşi’nin avukatı ise "Ahmet Çakar’ın söylemlerinin amacı kamu oyunu yanlış bir yere yönlendirmektir. Cezalandırılsın” dedi. Mahkeme kararını vererek, suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle Ahmet Çakar’ın beraatına karar verdi.