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Hakem atamalarını kim yapacak? MHK açıkladı

MHK, Trendyol Süper Lig hakemlerinin atamalarının Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerinin atamalarının ise T&M Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Hakem atamalarını kim yapacak? MHK açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem atamalarının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi verdi. MHK, atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alınacağını bildirdi.

MHK yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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